Актёр Сергей Астахов вскоре во второй раз станет отцом
Российский актёр театра и кино Сергей Астахов, запомнившийся многим зрителям по роли капитана Лаврова в сериале «Гаишники», вскоре во второй раз станет отцом. Избранница артиста, учитель младших классов Виктория Савкеева, беременна, но сам он не спешит делиться радостной новостью с поклонниками и прессой.
Сергей Астахов официально был женат дважды, но оба брака оказались неудачными. После второго развода в прессе часто появлялась информация о новых возлюбленных актёра, но никто из избранниц так и не стал его третьей женой. Несколько лет назад Астахов в ночном клубе познакомился с Викторией Савкеевой. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте девушке удалось покорить сердце холостяка, они начали встречаться и жить вместе, сообщает «Teleprogramma».
Пара мечтала об общих детях и недавно их знакомые рассказали, что вскоре мечты исполнятся, так как в семье ожидается пополнения, о чём сами будущие родители не спешат рассказывать. Астахов в интервью отзывается о своей возлюбленной с трепетом и огромной любовью, говоря, что восхищается ею как человеком и как профессионалом, выбравшим нелёгкий учительский труд и достойно исполняющим обязанности по воспитанию подрастающего поколения.