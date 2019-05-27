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Авто

В Сети на видео показали процесс сборки двигателя V8 AMG

На просторах Сети появилось видео, где демонстрируется процесс сборки двигателя V8 AMG. Ролик снят во время экскурсии по заводу, работающему в одном из небольших городков Германии, вблизи Штутгарта.
В Сети на видео показали процесс сборки двигателя V8 AMG

Моторы AMG известны автомобилистам благодаря своей высокой производительности, но мало кто осведомлен, как происходит процесс сборки. Видеоблогер под ником Shmee150 сумел получить возможность пройти на завод Mercedes-AMG, где один из сотрудников продемонстрировал ряд процессов, связанных с созданием силовых агрегатов. Также засветились на видео и другие двигатели AMG.

Особенность таких моторов в том, что каждый из них собирают на предприятии вручную, при этом качество деталей и соблюдение этапов работы тщательно проверяется. Здесь же действует музей авто AMG, дисков, а также рулей и иных декоративных элементов.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:28


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