В Иране обнаружили подземный город троглодитов

Иранские археологи начали исследование древнего подземного города в Салехабадском районе провинции Хамедан. По данным, он был создан культурой троглодитов.
Найденный город откопали 3 года назад, и сейчас археологи рассказали об открытии. Информация скрывалась для того, чтобы мародеры не разграбили исторический объект.
О племени троглодитов писали антические историки Геродот, Страбон, Плиний и Таций. О них говорили как о дикарях, которые контактировали между собой воплями. Троглодиты жили в пещерах и занимались охотой. По словам главы департамента туризма Ахмад Тораби, археологи нашли изделия из керамики, которые принадлежат к исламскому и доисламскому периоду.
Подземный город в Хамедане не первое поселение, которое обнаружили исследователи. На месте современной провинции когда-то располагалась старинная столица Мидии Экбатан.