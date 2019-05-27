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Здоровье

Эксперты назвали 5 методов для улучшения интимной жизни при помощи диет

Ученые давно заявляли, что правильное питание положительно влияет не только на здоровье и выносливость организма, а и на сексуальную составляющую. Чтобы легче разобраться в этом вопросе эксперты составили Топ-5 методов, которые позволят значительно улучшить интимную жизнь при помощи диет.
Эксперты назвали 5 методов для улучшения интимной жизни при помощи диет

По словам специалистов, некоторые продукты действительно позволяют усилить сексуальное возбуждение и как следствие получить более яркие эмоции от интимных утех. Чтобы добиться результата следует выполнять несколько простых правил.

1. Нужно улучшить кровообращение

Сделать это позволит уменьшение продуктов на основе быстрых углеводов и транс-жиров. Заменить их предлагается лососем и курицей. В них содержится аминокислота L-аргинин. Она прекрасно расслабляет сосуды и улучшает кровообращение.

2. Поднять уровень тестостерона в организме

Добиться увеличения уровня тестостерона позволит полный отказ от жирной еды. Мужчин это, скорее всего, не очень обрадует, однако их мнение может измениться после ночи с любимой. Произвести на даму сердца фурор помогут устрицы, нежирная говядина, яйца, курица, натуральные йогурты и сыр.

3. Избавиться от усталости

Выполнить это правило поможет употребление достаточного количества воды. При этом эксперты рекомендуют больше кушать белковой пищи и зерен, а вот от сладостей и быстрых углеводов лучше отказаться.

4. Нарастить мышечную массу

Получить мускулистое тело, которое буквально заставит трепетать избранницу, позволят занятия в спортзале, а также животный и растительный белок.

5. Контроль веса

По словам ученых, стройный человек без лишнего веса совершенно иначе ощущает всю прелесть от интимных утех. Согласно последним исследованиям, люди, масса которых находится в пределах нормы, в 25 раз чаще получают удовольствие от секса. Специалисты утверждают, что избавиться от лишних килограммов позволит средиземноморская диета с большим количеством овощей, фруктов, ненасыщенных жиров и белков, пишет издание «Слово и Дело».

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 16:40


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