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Спорт

Хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин танцами в ресторане отметили бронзу сборной России

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин танцами в ресторане отметили завершение чемпионата мира по хоккею и бронзовую медаль сборной РФ. Ролики демонстрирующие отдыхающих спортсменов опубликовали в разделе Stories аккаунта Instagram супруги форварда и нападающего.
Хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин танцами в ресторане отметили бронзу сборной России

В финале хоккейного чемпионата сборная России стала бронзовым призёром, обыграв команду Чехии, а абсолютным победителем назвали хоккеистов из Финляндии, занявших первое место. Российские спортсмены после завершения соревнований устроили небольшой праздник, отправившись с жёнами в ресторан.

Анастасия Шубская и Анна Кастерова в соцсети показали поклонникам танцы Овечкина и Малкина, радующихся победе. Первый, сидя на стуле, ритмично двигался под песню из легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию», а второй вместе с женой станцевал под хит Ирины Аллегровой.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 16:06


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