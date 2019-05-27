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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о бессонных ночах

Ксения Собчак рассказала, что испытывает проблемы со сном из-за финала «Игры престолов». По словам телеведущей, ей не понятны настроения людей, связанные со стереотипами касательно женщин во власти.
Ксения Собчак рассказала о бессонных ночах

В своем канале в мессенджере Telegram Собчак отметила, что современный мир полон толерантных настроений, не обоснованных практически ничем. По ее словам, феминизм прокладывает дорогу к власти инвалидам и карликам, как это произошло в телесериале. О своих впечатлениях от завершения саги, длившейся почти 10 лет, звезда решила не рассказывать.

Финальная серия «Игры престолов» вышла 20 мая текущего года. Трон в ней достался Брану Старку, прикованному к инвалидному креслу, а его десницей стал карлик Тирион Ланнистер. Многие поклонники сериала выразили недовольство по поводу того, что большая часть сюжетных линий не была доведена до логического завершения. В Сети даже появилась петиция с требованием переснять сезон, которая набрала более миллиона подписей.

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Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:46


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