Ксения Собчак рассказала о бессонных ночах

В своем канале в мессенджере Telegram Собчак отметила, что современный мир полон толерантных настроений, не обоснованных практически ничем. По ее словам, феминизм прокладывает дорогу к власти инвалидам и карликам, как это произошло в телесериале. О своих впечатлениях от завершения саги, длившейся почти 10 лет, звезда решила не рассказывать.Финальная серия «Игры престолов» вышла 20 мая текущего года. Трон в ней достался Брану Старку, прикованному к инвалидному креслу, а его десницей стал карлик Тирион Ланнистер. Многие поклонники сериала выразили недовольство по поводу того, что большая часть сюжетных линий не была доведена до логического завершения. В Сети даже появилась петиция с требованием переснять сезон, которая набрала более миллиона подписей.

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Автор: Махов Артем

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