Депутат Госдумы Сергей Боярский поздравил родной Петербург песней у Ленинградского вокзала
Депутат Госдумы Сергей Боярский весьма оригинально поздравил родной Петербург с 316-й годовщиной со дня основания. Парламентарий в полночь 26 мая прибыл к Ленинградскому вокзалу с бас-гитарой и исполнил песню Земфиры.
Видеопоздравление депутата опубликовала актриса, а по совместительству и сестра Сергея Боярского Елизавета. В ролике парламентарий напомнил, что 27 мая Санкт-Петербургу исполняется 316 лет. Он сейчас живет и работает в Москве, но сердце его начинало биться в городе на Неве и останется в нем навсегда. Парламентарий признался, что специально приехал ночью к Ленинградскому вокзалу в Москве, так он чувствует себя ближе к родному городу. В конце поздравления Сергей Боярский исполнил песню Земфиры «С днем рождения».
Елизавета Боярская в сопровождении к ролику призналась, что она сейчас тоже находится в Москве, а Питер - самый прекрасный город на земле. Актриса назвала брата «неисправимым романтиком» и поздравила его с рождением доченьки. Знаменитость пожелала племяннице Сашуле расти доброй, умной, отзывчивой и веселой девочкой на радость родителям и другим родственникам.
Пользователи Сети называют поздравление Сергея Боярского очень душевным и признаются, что Великий Питер действительно достоин любви. Он живой, солидный, статный и красивый, как мужчина с тоннами изюминок, а Москва - город-женщина, она суетливая, молодящаяся, этакая куда-то вечно спешащая кокетка, но тоже любимая.