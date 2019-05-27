Серена Уильямс нанесла тайный визит первенцу принца Гарри и Меган Маркл
Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс нанесла тайный визит принцу Гарри и Меган Маркл, тем самым навестив новорожденного первенца герцогской четы. На сегодняшний день маленький Арчи, вероятно, самый «востребованный» младенец, его хотят увидеть многие, в том числе и мировые знаменитости.
Серена Уильямс давно поддерживает дружеские отношения с Меган Маркл и даже была среди приглашённых на свадьбу младшего внука правящей британской королевы. Поэтому её визит семье герцогов Сассекских не удивителен, так же, как и желание увидеть новорожденного малыша. По сообщениям СМИ Уильямс недолго пробыла во Фрогмор-хаусе, прибыв туда в компании супруга и дочери, так как спешила на Открытый чемпионат Франции по теннису.
По имеющимся данным, именно Серена Уильямс является главным кандидатом на роль крёстной матери для первенца принца Гарри и Меган Маркл. При этом супруги пока не объявляли ни о дате крестин, ни о том, кто станет крёстными для маленького Арчи.