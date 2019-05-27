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Общество

Серена Уильямс нанесла тайный визит первенцу принца Гарри и Меган Маркл

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс нанесла тайный визит принцу Гарри и Меган Маркл, тем самым навестив новорожденного первенца герцогской четы. На сегодняшний день маленький Арчи, вероятно, самый «востребованный» младенец, его хотят увидеть многие, в том числе и мировые знаменитости.
Серена Уильямс нанесла тайный визит первенцу принца Гарри и Меган Маркл

Серена Уильямс давно поддерживает дружеские отношения с Меган Маркл и даже была среди приглашённых на свадьбу младшего внука правящей британской королевы. Поэтому её визит семье герцогов Сассекских не удивителен, так же, как и желание увидеть новорожденного малыша. По сообщениям СМИ Уильямс недолго пробыла во Фрогмор-хаусе, прибыв туда в компании супруга и дочери, так как спешила на Открытый чемпионат Франции по теннису.

По имеющимся данным, именно Серена Уильямс является главным кандидатом на роль крёстной матери для первенца принца Гарри и Меган Маркл. При этом супруги пока не объявляли ни о дате крестин, ни о том, кто станет крёстными для маленького Арчи.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 17:10


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