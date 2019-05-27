Ученые предупредили о малозаметных признаках рассеянного склероза

«Люди с рассеянным склерозом часто не замечают, что с ними что-то нет. Они ведут нормальную жизнь, ходят на работу, находят себе увлечения и хобби, заводят семьи. Тем не менее, состояние остается серьезным заболеванием, так как речь идет об ухудшении качества жизни», - отмечают ученые.

Рассеянный склероз является одним из наиболее распространенных заболеваний центральной нервной системы. В одной только Германии около 240 000 человек страдают им. При недуге миелин, который в качестве защитной оболочки окружает нервные волокна, разрушается собственными защитными клетками организма. В результате сигналы между нервными клетками больше не могут транспортироваться должным образом. В зависимости от того, в каком месте мозга поражение, возникают различные сбои. РС может значительно затруднить повседневную жизни, не всегда имея очевидные симптомы, среди которых ограничение моторных навыков. Малозаметные признаки включают в себя постоянную усталость, нарушения чувствительности, такие как онемение и постоянное покалывание, болевые ощущения, проблемы с памятью, депрессию или проблемы с мочевым пузырем и кишечником. Перечисленное не возникает у всех и способно проявляться в разных комбинациях.

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Автор: Ващенко Ольга

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