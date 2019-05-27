Новый нестандартный наряд помощницы Петросяна Татьяны Брухуновой удивил пользователей Сети
Новый нестандартный наряд помощницы известного юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой удивил пользователей Сети. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в весьма оригинальном костюме пижамного стиля.
На новом снимке звезда предстала в темном брючном костюме широкого кроя с принтом в виде маленьких красных сердечек. Завершили образ белая футболка и такого же цвета спортивная обувь, а также гладкая прическа и очки с дымчатыми стеклами. В сопровождении к фото помощница Петросяна написала, что любовь спасет этот мир. Публикация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Татьяны Брухуновой. Одни пользователи принялись восторгаться нестандартным нарядом селебрити и заявлять, что в нем знаменитость похожа на смородинку, которой очень идет улыбаться.
Другие подписчики принялись его критиковать, требуя прекратить засорять Интернет подобным «мусором». Впрочем, многочисленные поклонники Брухуновой потребовали от хейтеров немедленно отписаться от аккаунта их любимицы и сидеть на страницах те, кто им нравится.
Пользователи продолжают обсуждать оригинальное чувство стиля Татьяны Брухуновой, передает издание Аргументы недели.