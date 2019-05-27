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Шоу-бизнес

У сына актрисы Татьяны Васильевой произошел микроинсульт

У сына Татьяны Васильевой произошел микроинсульт. По предварительным данным, сейчас Филипп Васильев находится дома после нескольких дней в больнице.
У сына актрисы Татьяны Васильевой произошел микроинсульт

Супруга сына Васильевой сообщила одному из столичных изданий, что ее муж был госпитализирован из-за разрыва тромба. После этого у него началось кровоизлияние в глазное яблоко, из-за чего она приняла решение вызвать медиков. Врачи госпитализировали Филиппа Васильева, но пока не прокомментировали его состояние.

По данным издания "Аргументы недели", сына Татьяны Васильевой выписали из-за улучшения самочувствия. По словам его супруги, вся его семья тяжело перенесла известия об его госпитализации. Ситуацию усугубило то, что медики пока не могут дать прогнозы по поводу восстановления зрения после кровоизлияния.

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Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:21


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