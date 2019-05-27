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В мире

Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира

Шанхайский исследовательский институт вместе с компанией Springer Nature подготовили список инновационных городов мира. Популярными оказались мегаполисы, которые имеют развитые научные технологии.
Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира

Первое место в списке занимает Нью-Йорк, далее идут Бостон и Пекин. Шанхай оказался на седьмом месте.

Гарвардский университет признали одним из престижных в области передовых технологий. Седьмое место занял Пекинский, а десятое ВУЗ Цинхуа.

Аналитики отметили, что в США существует конкретный план взаимодействий между инновационными городами. Также они предложили Пекину, Шанхаю, Токио и Сеулу улучшить сотрудничество в сфере технологий.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 17:28


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