Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира
Шанхайский исследовательский институт вместе с компанией Springer Nature подготовили список инновационных городов мира. Популярными оказались мегаполисы, которые имеют развитые научные технологии.
Первое место в списке занимает Нью-Йорк, далее идут Бостон и Пекин. Шанхай оказался на седьмом месте.
Гарвардский университет признали одним из престижных в области передовых технологий. Седьмое место занял Пекинский, а десятое ВУЗ Цинхуа.
Аналитики отметили, что в США существует конкретный план взаимодействий между инновационными городами. Также они предложили Пекину, Шанхаю, Токио и Сеулу улучшить сотрудничество в сфере технологий.
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Первое место в списке занимает Нью-Йорк, далее идут Бостон и Пекин. Шанхай оказался на седьмом месте.
Гарвардский университет признали одним из престижных в области передовых технологий. Седьмое место занял Пекинский, а десятое ВУЗ Цинхуа.
Аналитики отметили, что в США существует конкретный план взаимодействий между инновационными городами. Также они предложили Пекину, Шанхаю, Токио и Сеулу улучшить сотрудничество в сфере технологий.
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Автор: Теодорович Анастасия
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