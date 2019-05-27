Алена Водонаева написала заявление в полицию после угроз неизвестного
Алена Водонаева обратилась с заявлением в полицию Москвы. Экс-участница шоу “Дом-2” просит правоохранителей установить личность неизвестного, угрожающего ее жизни.
Алена Водонаева решила обратиться за помощью в связи с опасениями за собственную жизнь. Уже долгое время ей поступают сообщения от неизвестного мужчины, который пишет звезде в Instagram. Он заявляет, что следит за публикациями теледивы, рад ее разводу, но настроение мужчины меняется. Незнакомец то признается экс-участнице “Дома-2” в любви, то грозится найти ее и убить, уверяя, что ему ничего не стоит это делать. В моменты “затишья” пользователь соцсети рассказывает Водонаевой о происходящем в своей жизни, к примеру, о покупке авто.
Последней каплей для модели стала угроза от мужчины с обещанием проломить знаменитости голову, передает портал Super. Артистка подтвердила изданию, что боится за свою жизнь, ведь живет одна с маленьким сыном и не может знать, являются ли угрозы незнакомца реальными, либо он просто имеет проблемы с психическим здоровьем.