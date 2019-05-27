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Наука

Ученые: Владельцам домашних животных грозят проблемы с кишечником

Ученые из Университета Восточного Теннесси рассказали, что владельцы домашних животных подвержены повышенному риску развития кишечных заболеваний. Причиной этому служит большое количество бактерий, которые переносят кошки и собаки.
Ученые: Владельцам домашних животных грозят проблемы с кишечником

Организм животного может адаптироваться к ряду заболеваний и вирусов, которые негативно сказываются на здоровье человека. Самую большую опасность представляет так называемый синдром раздраженного кишечника. Из-за избытка бактерий в желудке организм человека начинает вырабатывать особые ферменты, пытающие побороться со сторонними микроорганизмами. Из-за этого нарушается функция кишечника. Следствием этого могут стать частые расстройства желудка, запоры и даже развитие гастрита и язвы.

По словам специалистов, только в США примерно 85 миллионов человек держат дома животных. Более 50 миллионов собак и кошек живут на улице. Несмотря на негативное воздействие на кишечник, постоянные контакты с животными бактериями улучшают работу иммунитета человека.

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Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:47


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