Ученые: Владельцам домашних животных грозят проблемы с кишечником
Ученые из Университета Восточного Теннесси рассказали, что владельцы домашних животных подвержены повышенному риску развития кишечных заболеваний. Причиной этому служит большое количество бактерий, которые переносят кошки и собаки.
Организм животного может адаптироваться к ряду заболеваний и вирусов, которые негативно сказываются на здоровье человека. Самую большую опасность представляет так называемый синдром раздраженного кишечника. Из-за избытка бактерий в желудке организм человека начинает вырабатывать особые ферменты, пытающие побороться со сторонними микроорганизмами. Из-за этого нарушается функция кишечника. Следствием этого могут стать частые расстройства желудка, запоры и даже развитие гастрита и язвы.
По словам специалистов, только в США примерно 85 миллионов человек держат дома животных. Более 50 миллионов собак и кошек живут на улице. Несмотря на негативное воздействие на кишечник, постоянные контакты с животными бактериями улучшают работу иммунитета человека.