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Происшествия

В Южной Корее девушка получила серьезные химические ожоги из-за краски для волос

В Южной Корее 21-летняя девушка получила серьезные химические ожоги, спровоцированные краской для волос. Окрашивание волос гражданке проводили в одном из местных салонов красоты.
В Южной Корее девушка получила серьезные химические ожоги из-за краски для волос

Вместо желаемого перевоплощения кореянка получила серьезные ожоги головы, что повлекло за собой интенсивное выпадение волос. По предположениям экспертов, причиной такой ситуации стал тот факт, что кожа головы пострадавшей слишком долгое время подвергалась воздействию персульфатов и перекиси водорода, химвеществ, имеющихся в составе многих красок для волос.

В больнице врачи диагностировали у пациентки коагуляционный некроз, что подразумевает омертвение клеток кожи головы. После окончания продолжительного лечения пришлось провести процедуру трансплантации волосяных фолликул, но на полное восстановление потребуется много времени.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:40


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