В России тестируют бета-версию антипиратского реестра

Специалисты МКС до конца июня планируют закончить тестирование нового программного решения, занимающегося анализом пиратских ссылок. Они рассказали, что при разработке учли возможность обработки системой ссылок по большей части в автоматическом режиме. Новое решение даёт возможность правообладателю загружать в реестр необходимые данные с пиратским контентом, которые впоследствии анализируются нейросетью и при необходимости удаляются из поисковых систем и всех видеохостингов. Если же пиратскую ссылку не удалось распознать таким образом, то её вручную проверяет модератор.Осенью минувшего года все крупные интернет-компании и медиахолдинги подписали меморандум о борьбе с пиратством. Среди правообладателей к нему присоединился «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и другие. Поисковые системы и интернет-ресурсы представлены «Яндексом», RuTube, Mail.ru и другими сервисами. В ходе подписания стороны договорились о создании антипиратского реестра, в который по запросу правообладателя будут попадать ссылки на сайты, размещающие нелегальный контент.

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Автор: Шевцова Наталья

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