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Здоровье

Медики считают, что переутомление может довести до астмы и язвы желудка

Генеральная ассамблея ВОЗ одобрила новую МКБ. Отдельный раздел в Международной классификации болезней посвящен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), более известному в народе как переутомление.
Медики считают, что переутомление может довести до астмы и язвы желудка

О том, к каким последствиям может привести всем знакомая усталость, журналистам издания «Вечерняя Москва» рассказал психотерапевт Александр Федорович. По словам врача, трудоголизм, утомление и эмоциональное выгорание - совершенно разные вещи, а СЭВ - это профессиональное заболевание, которое характерно для людей определенных профессий, таких как медики, адвокаты, педагоги, соцработники и другие. Эти специалисты имеют контакт с человеческими судьбами. Зарабатывают они немного, при этом несут колоссальную ответственность.

Между тем усталость, астения, депрессия, а также тревожные и невротические расстройства являются признаками стресса. Подобные состояния чаще встречаются у жителей мегаполисов. Когда стресс переходит в хроническое состояние, на его фоне могут начать развиваться заболевания психосоматического характера. К ним относятся гипертония, бронхиальная астма и язва желудка. В свою очередь трудоголизм является больше своеобразным механизмом психологической защиты или попыткой сбежать от проблем. Подобную природу имеют игровая зависимость, селфимания и другие мании. У женщин данное состояние чаще проявляется попыткой уйти с «головой» в семью и домашнее хозяйство. Правда, об этом ничего не пишут в медицинских глоссариях.

По словам врача, переутомление является обычно следствием городского стресса. Если состояние начинает сопровождаться бессонницей, возможны галлюцинации. Спасти себя можно только отправившись на прием к психотерапевту. Именно этот специалист сможет оказать реальную помощь, а не гастроэнтеролог, невролог или эндокринолог. Здесь работает правило, что, прежде всего, нужно найти причину заболевания, а уже потом приступить к лечению симптомов.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:05


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