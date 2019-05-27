Учёные: Образование новых нейронов происходит даже у пациентов с болезнью Альцгеймера
Учёные из Иллинойского университета (UIC) в Чикаго выяснили, что образование новых нейронов в гиппокампе человека происходит как минимум до 99-летнего возраста и наблюдается даже у пациентов с болезнью Альцгеймера. У последних только скорость данного процесса значительно снижена.
Известная фраза «Нервные клетки не восстанавливаются» за последние десятилетия была опровергнута многими исследователями. То, что клетки мозга регенерируются – уже давно доказанный факт. Однако учёные из UIC первыми выяснили, что нейрогенез возможен и у пациентов с нейродегенеративными проблемами, в частности с диагнозом болезнь Альцгеймера.
В своей научной работе американские исследователи изучали ткани гиппокампа 18-ти умерших человек, возраст которых превышал 90 лет. Было обнаружено, что на каждый мозг приходилось порядка по 2 тысячи нервных клеток-предшественников и около 150 тысяч развивавшихся нейронов.
Результаты данного исследования помогут учёным разработать эффективную методику для лечения нейродегенеративных патологий, для того чтобы у пациентов сохранялись их когнитивные способности.