На берегу Москвы-реки найден человеческий череп

На берегу Москвы-реки обнаружен человеческий череп. Соответствующие сведения предоставила журналистам Юлия Иванова, являющаяся представителем СУ СКР по столице.
Согласно озвученной информации, череп неизвестного человека удалось выявить в лесополосе на востоке Москвы. По заявлениям Ивановой, по факту случившегося начата предварительная проверка, также будет организована судмедэкспертиза, однако другие официальные сведения остаются неизвестными.
По данным портала “Вести.ру”, череп на берегу Москва-реки обнаружили игравшие там дети. На просторах Сети предположили, что останки могут принадлежать пропавшей в 2014 году балерине Ольги Деминой, работавшей в Большом Театре. Поводом для таких подозрений стал тот факт, что именно в указанном районе пять лет назад засветился телефон подозреваемого в ее убийстве человека.