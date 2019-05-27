Ученые рассказали об опасностях использования массажных роликов

«Разные типы массажных роликов приводят к различным биомеханическим нагрузкам. Например, на слишком твердых поверхностях пиковые давления во много раз выше. Это может влиять на изменение порога болевой чувствительности. Для людей, которые ложатся спиной на приспособление, нагрузка особенно высока. Учитывая потенциальные риски для здоровья, мы намерены продолжить исследования», - отметили ученые.

В последнее время во всем мире стали популярны массажные ролики, призванные справиться с напряженным мышц, болевыми ощущениями, дряблостью тела и избавиться от целлюлита. С ними также можно выполнять многочисленные спортивные упражнения на растяжку. Ученые решили проверить, так ли они полезны на самом деле, не скрывают ли они какой-то опасности. По словам эксперта Кристиана Баумгарта, риски данных приспособлений слишком мало изучены. Взять хотя бы эффект сжатия кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасциальных областей.В исследовании студенты должны были использовать массажные ролики на ногах два раза в минуту. После этого испытуемым необходимо было осуществить прыжки. Сравнение их показателей до и после не показало никакой разницы. С другой стороны, они тренировались на велосипеде в течение десяти минут, а затем прыгали выше.

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Автор: Ващенко Ольга

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