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На выставке E3-2019 могут презентовать игру The Simpsons Hit & Run 2 по мотивам “Симпсонов”

В рамках выставки E3-2019 может пройти презентация игры The Simpsons Hit & Run, созданной по мотивам “Симпсонов”. Первая часть проекта в стиле action-adventure увидела мир еще порядка 16 лет назад.
На выставке E3-2019 могут презентовать игру The Simpsons Hit & Run 2 по мотивам “Симпсонов”

Создатели “Симпсонов” заявили о своем намерении участвовать в ежегодной выставке E3, привлекающей разработчиков компьютерных игр со всего мира. Соответствующий анонс появился на странице события в Twitter. Мероприятие стартует в Лос-Анджелесе 11 июня и продлится несколько дней.

Хотя подробностей о том, чего именно ожидать от создателей “Симпсонов”, пока нет, в комментариях под публикацией многие начали настаивать на The Simpsons Hit & Run. Эксперты отмечают, что в свое время первая часть стала достойной альтернативой GTA, и если анонс окажется менее значительным, публику это может разочаровать.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:20


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