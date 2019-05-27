На выставке E3-2019 могут презентовать игру The Simpsons Hit & Run 2 по мотивам “Симпсонов”
В рамках выставки E3-2019 может пройти презентация игры The Simpsons Hit & Run, созданной по мотивам “Симпсонов”. Первая часть проекта в стиле action-adventure увидела мир еще порядка 16 лет назад.
Создатели “Симпсонов” заявили о своем намерении участвовать в ежегодной выставке E3, привлекающей разработчиков компьютерных игр со всего мира. Соответствующий анонс появился на странице события в Twitter. Мероприятие стартует в Лос-Анджелесе 11 июня и продлится несколько дней.
Хотя подробностей о том, чего именно ожидать от создателей “Симпсонов”, пока нет, в комментариях под публикацией многие начали настаивать на The Simpsons Hit & Run. Эксперты отмечают, что в свое время первая часть стала достойной альтернативой GTA, и если анонс окажется менее значительным, публику это может разочаровать.