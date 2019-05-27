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Наука

Учёные придумали тест для измерения гормонов стресса

Учёные из Университета Цинциннати создали тест, который измеряет уровень гормонов стресса. Издание American Chemical Society Sensors опубликовало результаты исследования.
Учёные придумали тест для измерения гормонов стресса


Стресс негативно влияет на организм человека и часто становится причиной болезней сердца и психики. Специальный тест теперь поможет определить гормоны стресса с использованием пота, крови и слюны человека. Учёные поделились, что хотели бы создать прибор, который люди смогут использовать дома и контролировать своё состояние здоровья.

Профессор электротехники сообщил, что хотел создать простое и лёгкое в понимании устройство. Конечно, оно не заменит обследование у доктора, но сможет дать подсказку, нуждаетесь ли вы в помощи специалиста.

Эндрю Штэкл в течение многих лет изучал биосенсоры. На основе исследований он с учёными создал уникальный прибор, который измеряет несколько биомаркеров организма. Профессор поделился, что его отец имел проблемы со стрессом, поэтому он и придумал такое устройство, которое помогает узнать есть ли проблема, или это выдумка. Тест в домашних условиях мог бы значительно облегчить походы к врачам и в лаборатории.

Также Эндрю Штекл рассказал, что устройство могло бы быть полезное для военных, которые часто подвергаются стрессу на работе. Пилоты всегда проводят рабочее время в напряженном состоянии, поэтому диспетчеры могли бы проверять, готов ли летчик к полету.

Национальный научный фонд и Исследовательская лаборатория ВВС США согласились выделить финансы для проекта. Учёные заявили, что разрабатывают прибор для того, чтобы продавать людям, которые испытывают стресс.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:38


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