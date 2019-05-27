Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с детьми от Анны Курниковой
Энрике Иглесиас поделился с поклонниками видео, на котором он демонстрирует совместное времяпрепровождение с детьми от Анны Курниковой. Соответствующий ролик певец разместил в своем Instagram.
На коротком видео Энрике Иглесиас стоит на улице, пока за ним из помещения наблюдают его наследники Люси и Николас. Известный исполнитель забавно жестикулирует, выполняя странные движения, что веселит его детей от Анны Курниковой. Они внимательно следят за отцом и громко смеются. Под постом артист указал, что на ролике присутствуют три ребенка, намекая на себя.
В комментариях многочисленные фолловеры Иглесиаса умилились происходящему, предположив, что звездный отец без проблем находит общий язык с детьми. Сам певец и его возлюбленная редко показывают наследников общественности, поэтому новые семейные моменты стали для юзеров приятной неожиданностью, а просмотреть ролик успели более 1,9 млн раз.