EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с детьми от Анны Курниковой

Энрике Иглесиас поделился с поклонниками видео, на котором он демонстрирует совместное времяпрепровождение с детьми от Анны Курниковой. Соответствующий ролик певец разместил в своем Instagram.
Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с детьми от Анны Курниковой

На коротком видео Энрике Иглесиас стоит на улице, пока за ним из помещения наблюдают его наследники Люси и Николас. Известный исполнитель забавно жестикулирует, выполняя странные движения, что веселит его детей от Анны Курниковой. Они внимательно следят за отцом и громко смеются. Под постом артист указал, что на ролике присутствуют три ребенка, намекая на себя.

В комментариях многочисленные фолловеры Иглесиаса умилились происходящему, предположив, что звездный отец без проблем находит общий язык с детьми. Сам певец и его возлюбленная редко показывают наследников общественности, поэтому новые семейные моменты стали для юзеров приятной неожиданностью, а просмотреть ролик успели более 1,9 млн раз.

Читайте также: Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына Богдана

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:43


Читайте также
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 18:59 Отец Децла Александр Толмацкий признал в вину в
27.05, 18:52 Через 10 лет будущие родители смогут отбирать самые
27.05, 18:48 В Мурманской области неизвестные украли мост через реку
27.05, 18:43 Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с
27.05, 18:38 Учёные придумали тест для измерения гормонов стресса
27.05, 18:32 Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына
27.05, 18:28 Ученые рассказали, как защитить детей от рака кожи
27.05, 18:26 Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без
27.05, 18:20 На выставке E3-2019 могут презентовать игру The Simpsons
27.05, 18:17 “Леон по-русски”: Филипп Киркоров заинтриговал
27.05, 18:12 Учёные: Образование новых нейронов происходит даже у
27.05, 18:05 Медики считают, что переутомление может довести до астмы
27.05, 17:58 В России тестируют бета-версию антипиратского реестра
27.05, 17:51 В Москве цыганский табор пытался сорвать бизнес-тренинг
27.05, 17:47 Ученые: Владельцам домашних животных грозят проблемы с
27.05, 17:45 Последнее исследование подтвердило ухудшение качества
27.05, 17:40 В Южной Корее девушка получила серьезные химические
27.05, 17:33 Алена Водонаева написала заявление в полицию после угроз
27.05, 17:28 Китай опубликовал рейтинг инновационных городов мира
27.05, 17:21 У сына актрисы Татьяны Васильевой произошел микроинсульт