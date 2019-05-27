Левон Оганезов: "Цыганка нагадала Иосифу Кобзону смерть от болезни 50 лет назад"

Левон Оганезов в интервью журналистам портала «Собеседник» вспоминает Иосифа Кобзона не только как талантливого певца, но и как верного друга, заботливого отца и супруга, и просто очень активного человека, не умевшего сидеть без дела. Он всегда помогал каждому, кто обращался за помощью. Часто просьбы касались не денег, а совета, подсказки в сложной жизненной ситуации, рекомендаций в трудоустройстве и прочих «бытовых» мелочей. Но, несмотря на их «незначимость», певец всегда умел выслушать человека и подсказать правильное решение. Кобзон не был привередливым ни в чём, восхищался кулинарным талантом третьей супруги и очень любил своих детей – сына Андрея и дочь Наталью, хотя участия в их воспитании в силу профессии принимал очень мало.Говоря о болезни и смерти Иосифа Давыдовича Оганезов вспомнил о давнем случае, произошедшем на гастролях в Краснодаре. Тогда двое друзей ходили по рынку и в какой-то момент к ним подошла цыганка, предложившая погадать. Кобзон согласился, заплатил пять рублей, что по тем временам была большой суммой, и выслушал предсказание. Как оказалось, гадалка практически точно рассказала о жизни певца, предрекая рождение двух детей и длительную неизлечимую болезнь, которая в итоге и приведёт к летальному исходу. Тогда никто из музыкантов не придал словам цыганки значения, а теперь Оганезов считает их пророческими.

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Автор: Шевцова Наталья

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