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Илон Маск показал преимущества автомобильного метро

Разработчик Илон Маск наглядно продемонстрировал преимущества автомобильного метро. Проект носит название The Boring Company и ориентирован на то, чтобы “загнать” электрокары под землю.
Илон Маск показал преимущества автомобильного метро

На минувшей неделе проект Маска получил первый контракт по строительству “подземки” для авто в Лас-Вегасе, сумма проекта составит свыше 48 млн долларов. Всего планируется создание пары веток с несколькими посадочными терминалами. Запустить метро могут уже в 2021 году. Схожий проект также оговаривается The Boring Company с представителями из Чикаго.

Также в Сети появилось видео, демонстрирующее принцип работы предложенной Илоном Маском “подземки”. На ролике Tesla Model 3 по метро разогналась до 204 км/ч и преодолела заданную дистанцию менее чем за 2 минуты, пока эта же модель при поездке по городу ехала почти 5 минут, поскольку подолгу простаивала на светофорах. Раскрыть больше подробностей Илон Маск обещает позже.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:16


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