Отец Децла Александр Толмацкий признал в вину в конфликте покойного сына с Тимати
Отец рэпера Децла, музпродюсер Александр Толмацкий, признал свою вину в прекращении сотрудничества его ныне покойного сына с музыкантом Тимати. Конфликт между артистами произошёл в начале 2000-х годов.
Когда Тимати стал MC у пользовавшегося популярностью Децла, отец знаменитости поспособствовал разрыву таких взаимоотношений, найдя замену нынешнему соучредителю группы компаний Black Star. «Это всё инициировал именно я», – признался Александр Толмацкий.
Тем не менее, недавно Тимати примирился с отцом Децла. Они были в ссоре на протяжении 18 лет.