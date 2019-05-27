Суд оставил задержанных в Керченском проливе украинских моряков под стражей
Мосгорсуд утвердил решение, согласно которому украинские моряки, задержанные осенью 2018 года в Керченском проливе, останутся под стражей. Соответствующее заключение принималось в понедельник, 27 мая.
Представители Мосгорсуда постановили отклонить жалобы, касающиеся продления срока задержания для 24 моряков из Украины. Прежде в Лефортовском суде приняли решение, согласно которому арест участников инцидента в Керченском проливе продлится до 24 июля, и данное распоряжение останется без изменений.
Заседание в Москве проводилось в открытом режиме. Недавно представители МТМП также поручили России освободить задержанные в ноябре прошлого года корабли и моряков, но не озвучивала требований по прекращению против них уголовного делопроизводства.