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Наука

Экологи заявили об уменьшении массы тела животных

Биологи Саутгемптонского университета Великобритании изучили, какие виды животных вскоре могут исчезнуть. Результаты исследования опубликовало издание Nature Communications.
Экологи заявили об уменьшении массы тела животных

Учёные изучили 15 484 видов птиц и млекопитающих, взяли во внимание их массу тела, количество потомства, способ питания, а также их роль в экосистеме. Они пришли к выводу, что крупные животные, как носороги и орлы, подвергнуться глобальной волне вымирания. Грызуны, насекомоядные, недолгожители привыкнуть к условиям природы и смогут выжить.

Также исследователи заявили, что на протяжении столетия средняя масса тела животных уменьшиться на 25%. Профессор Феликс Эйгенброт назвал вымирание процессом, который уничтожит некоторые виды, учитывая характеристики и способность адаптироваться к условиям экосистемы.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 19:31


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