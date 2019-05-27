Экологи заявили об уменьшении массы тела животных

Учёные изучили 15 484 видов птиц и млекопитающих, взяли во внимание их массу тела, количество потомства, способ питания, а также их роль в экосистеме. Они пришли к выводу, что крупные животные, как носороги и орлы, подвергнуться глобальной волне вымирания. Грызуны, насекомоядные, недолгожители привыкнуть к условиям природы и смогут выжить.Также исследователи заявили, что на протяжении столетия средняя масса тела животных уменьшиться на 25%. Профессор Феликс Эйгенброт назвал вымирание процессом, который уничтожит некоторые виды, учитывая характеристики и способность адаптироваться к условиям экосистемы.

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Автор: Теодорович Анастасия

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