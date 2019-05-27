Возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци начал общаться с бывшей невестой
Миллионер Эдоардо Мопелли Моцци, возлюбленный принцессы Беатрис, решил возобновить общение со своей бывшей невестой. Пока экс-влюбленные взаимодействуют только посредством соцсетей.
На днях британские СМИ обнаружили, что итальянский миллионер и его экс-невеста Дара Хуанг снова общаются. В частности, пара обменялась отметками “Мне нравится” на просторах Instagram и даже “перекинулась” парой комментариев. Пока остается неизвестным, как на такую активность своего избранника отреагировала принцесса Беатрис.
Отношения Эдоардо Мопелли Моцци с бывшей продолжались на протяжении нескольких лет, это было еще до того, как бизнесмен начал встречаться с представительницей королевской семьи Британии. Новый роман итальянца с принцессой Беатрис длится уже порядка полугода, но скрывать его пара перестала только в марте 2019, появившись вместе на публичном мероприятии.