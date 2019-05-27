EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци начал общаться с бывшей невестой

Миллионер Эдоардо Мопелли Моцци, возлюбленный принцессы Беатрис, решил возобновить общение со своей бывшей невестой. Пока экс-влюбленные взаимодействуют только посредством соцсетей.
Возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци начал общаться с бывшей невестой

На днях британские СМИ обнаружили, что итальянский миллионер и его экс-невеста Дара Хуанг снова общаются. В частности, пара обменялась отметками “Мне нравится” на просторах Instagram и даже “перекинулась” парой комментариев. Пока остается неизвестным, как на такую активность своего избранника отреагировала принцесса Беатрис.

Отношения Эдоардо Мопелли Моцци с бывшей продолжались на протяжении нескольких лет, это было еще до того, как бизнесмен начал встречаться с представительницей королевской семьи Британии. Новый роман итальянца с принцессой Беатрис длится уже порядка полугода, но скрывать его пара перестала только в марте 2019, появившись вместе на публичном мероприятии.

Читайте также: Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с детьми от Анны Курниковой

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:45


Читайте также
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Появление Валентина Гафта в инвалидной коляске на шоу
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 19:51 При въезде в Китай у туристов из России начнут проверять
27.05, 19:45 Возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци
27.05, 19:39 В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
27.05, 19:31 Экологи заявили об уменьшении массы тела животных
27.05, 19:25 Суд оставил задержанных в Керченском проливе украинских
27.05, 19:20 Названы 10 вещей, раздражающих горничных в постояльцах
27.05, 19:16 Илон Маск показал преимущества автомобильного метро
27.05, 19:07 Левон Оганезов: "Цыганка нагадала Иосифу Кобзону смерть
27.05, 18:59 Отец Децла Александр Толмацкий признал в вину в
27.05, 18:52 Через 10 лет будущие родители смогут отбирать самые
27.05, 18:48 В Мурманской области неизвестные украли мост через реку
27.05, 18:43 Энрике Иглесиас показал на видео, как развлекается с
27.05, 18:38 Учёные придумали тест для измерения гормонов стресса
27.05, 18:32 Илья Яббаров поделился эмоциями от первого слова сына
27.05, 18:28 Ученые рассказали, как защитить детей от рака кожи
27.05, 18:26 Светлана Бондарчук призналась, что жить не может без
27.05, 18:20 На выставке E3-2019 могут презентовать игру The Simpsons
27.05, 18:17 “Леон по-русски”: Филипп Киркоров заинтриговал
27.05, 18:12 Учёные: Образование новых нейронов происходит даже у
27.05, 18:05 Медики считают, что переутомление может довести до астмы