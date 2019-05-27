В Москве цыганский табор пытался сорвать бизнес-тренинг

Мероприятие проходило в рамках проекта «Бизнес Молодость», в парке «Сокольники». В планах организаторов было рассказать гостям о новых технологиях в сфере предпринимательства, а также о выходе на более высокий уровень самореализации и новых методах, помогающих увеличить доходы, однако на входе гостей мероприятия встречали люди в броских одеждах. Они убеждали посетителей в бессмысленности трат на подобное сомнительное обучение и кричали, что для выхода из зоны комфорта участникам следует войти в табор. При этом они исполнили песню со словами «Ай-нанэ-нанэ молодость!». Как стало известно позже, акцию организовал 22-летний блогер Богдан Кандауров, называющий себя бизнесменом-миллионером из Балашихи. Молодой человек заявил, что посещать подобные тематические курсы это то же самое, что прыгать в кратер вулкана, и отметил, что готов стать для людей, которые готовятся обжечься, огнетушителем.Между тем Кандауров продолжает набирать популярность в Сети. На его канал в YouTube уже подписано более 60 000 человек. Не исключено, что акция, которую он провел на тренинге бизнес-школы была призвана привлечь внимание к его деятельности. Тем более что обе структуры работают фактически в одном направлении.К слову, платное обучение в сообществе «Бизнес Молодость» прошли уже 400 000 человек, а всего в структуру входит 2 400 000 участников.

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Автор: Нина Лукашева

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