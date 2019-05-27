При въезде в Китай у туристов из России начнут проверять переписку в WhatsApp
Туристам из России при въезде на территорию Китая придется показывать личную переписку в WhatsApp. Соответствующее предупреждение для путешественников прозвучало в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.
При въезде в КНР, даже если речь идет о транзитной поездке через аэропорты государства, местные миграционные власти могут начать проверять, насколько категория оформленной визы соответствует реальной цели визита. В частности, возможна организация личных собеседований с иностранцами, их мобильные устройства могут проверять, что распространяется на фото- и видео материалы, переписки в популярных мессенджерах и электронные файлы.
Если после проверки обнаружится что-то подозрительное, по мнению представителей Китая, человеку могут отказать. В случае обнаружения несоответствия визы и цели въезда, туриста поместят в специальное помещение с ограниченным доступом, где он пробудет до ближайшего рейса в его страну.