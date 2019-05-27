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Последнее исследование подтвердило ухудшение качества спермы у мужчин

Ученые из Университета провели исследования, подтвердившее, что имеет место тенденция ухудшения качества спермы у мужчин во всем мире. Это касается подвижности сперматозоидов и сокращения их количества. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Andrology.
Последнее исследование подтвердило ухудшение качества спермы у мужчин

В 2010 году ВОЗ выпустила справочные значения характеристик спермы для оценки качества: не менее 15 миллионов сперматозоидов на миллилитр эякулята. В новой научной работе изучалось качество спермы 2 523 мужчин от 18 до 22 лет, которые проверялись в клинических центрах швейцарской армии. Результаты показали, что у 17% молодых людей количество сперматозоидов ниже стандартных значений, 25% из них с пониженной подвижностью, а также на 43% выше процент аномальных мужских половых клеток. Ранние исследования, проводимые между 1973 и 2011 годами у представителей сильного пола из Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Европы, показали лучшие результаты. По словам ученых, это указывает на продолжающуюся тенденцию ухудшения качества спермы у мужчин во всем мире.
«Наши результаты показывают, что значительному числу людей, вероятно, потребуется больше времени, чтобы зачать, и 5% придется обращаться в специализированные клиники»- отметили ученые.

Исследователи считают, что всему виной неблагоприятная экология, образ жизни, стресс, вредные привычки. Даже курение матери во время беременности играет свою пагубную роль.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 17:45


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