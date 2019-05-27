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Технологии

Владелец сервиса TikTok намерен создать собственный смартфон

Компания из Китая ByteDance, являющаяся владельцем сервиса TikTok, заявила о намерении создать собственный смартфон. Таким образом они надеются увеличить уровень продаж предустановленных предложений, однако эксперты не гарантируют успешности нового проекта.
Владелец сервиса TikTok намерен создать собственный смартфон

О намерении ByteDance выпустить свой смартфон стало известно из информации Finansial Times. Согласно этим данным, идея создания гаджета принадлежит Чжану Имину, основателю компании. За реализацию решения принялись основательно, приобретя несколько патентов у производителя смартфонов и переманив в свои ряды нескольких сотрудников Smartisan. Успешность проекту должна гарантировать предустановка приложений, таких как TikTok, новостных агрегаторов и игр от ByteDance.

Многие эксперты считают разработку смартфона напрасной тратой ресурсов, времени и средств, так как подобные идеи ранее реализовывались Facebook и Amazon, в итоге не принеся компаниям ожидаемого дохода. Такие девайсы не будут востребованы на рынке, к тому же ByteDance специализируется совсем в другой сфере и никогда не занималась разработкой и производством смартфонов, не имеет опыта и налаженных каналов сбыта продукта, что в совокупности может отрицательно сказаться на реализации проекта.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 19:57


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