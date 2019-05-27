Хелену Бонем Картер заметили целующейся с молодым бойфрендом на улицах Нью-Йорка

С 2014 года, после расставания с Тимом Бертоном, Бонем Картер всячески скрывала свою личную жизнь от публики. Однако недавно папарацци все же удалось запечатлеть актрису в объятиях 32-летнего писателя Рэя Дага Хольбоэ. Мужчина нежно целовал спутницу, а та повисла у него на шее и выглядела счастливой, не пытаясь прятать чувства.Таблоидам известно, что Хелена Бонем Картер и ее ухажер, который более чем на 20 лет младше звезды “Гарри Поттера”, познакомились летом прошлого года, когда вместе присутствовали на свадьбе общих друзей. Саму пару разница в возрасте не смущает. Кроме того, вскоре актриса сыграет в сериале “Корона” на Netflix, где ее героиня крутит роман с 28-летним.

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Автор: Марина Вебер

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