Балерина Илзе Лиепа рассказала о комплексе упражнений для безупречной фигуры
Известная российская балерина и актриса Илзе Лиепа стала специальной гостьей телевизионной передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Ведущая рассказала, что артистка родила ребенка в возрасте 46 лет, быстро вернула себе привычную форму, после чего взялась за разработку собственного комплекса упражнений для женщин.
Илзе Лиепа раскрыла секрет идеальной фигуры в любом возрасте. Она считает, что сохранить форму помогут физическая активность и специальный комплекс упражнений. По словам артистки, каждая балерина знает, что движение - это жизнь и именно благодаря этому пониманию когда-то родился новый метод тренировок. Однажды подруга Мария Субботовская увидела тренировку селебрити и предложила ей заняться разработкой собственного авторского комплекса упражнений. Артистка показала в программе пару балетных экзерсисов и на примере ведущих продемонстрировала насколько важно выполнять все занятия с прямой спиной. По словам звезды, секрет стройной осанки кроется именно в осиной талии и крепком животике.
Доктор Герман Гандельман, соведующий программы, отметил, что о пользе танцев для здоровья известно давно. Такие нагрузки способствуют расширению сосудов, и, как следствие, снижению давления, а также сокращают риски развития сердечно-сосудистых болезней. Помимо этого регулярные танцы снижают уровень сахара в крови и даже предотвращают слабоумие.
Илзе Лиепа отметила, что выполнять танцевальную разминку совсем несложно и делать ее можно без какой-либо подготовки. По словам балерины, достаточно просто включить любимую музыку и начать двигаться в удобном ритме.