Медик: Переутомление чревато язвой желудка и астмой
Врач-психотерапевт Александр Федорович в беседе с сотрудниками издания «Вечерняя Москва» сообщил о том, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ), то есть переутомление, чревато серьёзными сбоями в работе организма. Среди них медик выделил такие заболевания, как язва желудка и астма.
Большинство жителей городов-многомиллионников подвержены проблемам с сердечно-сосудистой системой, перепады давления для них – привычное явление. Следом за гипертонической болезнью по частоте возникновения идут язва желудка и бронхиальная астма. Медицинский специалист посоветовал гражданам, которые страдают от одной из названных патологий (или нескольких сразу), обратить внимание на свой трудовой график – очень вероятно, что болезни развились у них на фоне хронического переутомления.
Медик добавил: в большинстве случаев работодателю безразлично, устаёт его сотрудник или нет, поэтому забота о здоровье всецело падает на плечи заболевшего. Тем не менее, специалисты Генеральной Ассамблеи здравоохранения одобрили обновлённый вариант Международной классификации болезней, в котором синдрому эмоционального выгорания отвели отдельный подраздел, а потому эксперт не советует безответственно относиться к случаям собственного переутомления, так как это на самом деле серьёзные вещи.