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Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала, в чем предпочитает ходить дома

Отечественная телеведущая Ольга Орлова рассказала поклонникам, в чем предпочитает ходить дома. Соответствующий пост ведущая “Дома-2” разместила в профиле в Instagram.
Ольга Орлова рассказала, в чем предпочитает ходить дома

На личной странице в соцсети Ольга Орлова поделилась снимком, где она сидит у себя на кухне с чашкой теплого напитка, будучи облаченной в домашний вафельный халат. Также звезда продемонстрировала фолловерам стройные ноги и поинтересовалась, что они предпочитают носить дома. Теледива призналась, что в ее гардеробе имеется большое количество самых разных домашних нарядов, начиная от шелковых и заканчивая кружевными. Однако наиболее комфортно она себя чувствует именно в “обычном вафельном”.

В комментариях многие подписчики отметили, что Ольга Орлова выглядит прекрасно вне зависимости от того, во что одета. Также некоторые юзеры поделились с кумиром собственным предпочтениями, а пост собрал свыше 30 тысяч “лайков”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:42


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