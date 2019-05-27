Ольга Орлова рассказала, в чем предпочитает ходить дома

На личной странице в соцсети Ольга Орлова поделилась снимком, где она сидит у себя на кухне с чашкой теплого напитка, будучи облаченной в домашний вафельный халат. Также звезда продемонстрировала фолловерам стройные ноги и поинтересовалась, что они предпочитают носить дома. Теледива призналась, что в ее гардеробе имеется большое количество самых разных домашних нарядов, начиная от шелковых и заканчивая кружевными. Однако наиболее комфортно она себя чувствует именно в “обычном вафельном”.В комментариях многие подписчики отметили, что Ольга Орлова выглядит прекрасно вне зависимости от того, во что одета. Также некоторые юзеры поделились с кумиром собственным предпочтениями, а пост собрал свыше 30 тысяч “лайков”.

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Автор: Марина Вебер

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