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Технологии

Apple обвиняют в продаже личных данных клиентов iTunes

Компанию Apple обвинили в раскрытии личной информации пользователей iTunes. В федеральный суд города Сан-Франциско обратились трое клиентов из Род-Айленда и Мичигана.
Apple обвиняют в продаже личных данных клиентов iTunes

По словам пользователей, любой из Сети может купить личную информацию тысячи клиентов всего за 136 долларов, то есть по 13 центов за каждого. Они заявили, что будут требовать компенсацию в размере 250 долларов за каждого из Род-айленда и по 5 тысяч долларов за пострадавшего человека из Мичигана.

Руководитель Apple Тим Кук несколько раз заявлял о защите прав пользователей и секретности данных от злоумышленников. Также он призывал власти США рассмотреть правила конфиденциальности в Интернете. Так как в Сети существует влияние на политику и частая утечка информации, государство должно строго контролировать эти процессы. Тим Кук сообщил, что пользователи сами себя подвергают опасности. Личные данные могут использоваться для продажи рекламы, но не вспомнил о Facebook и Google, которых обвиняют в утечке информации для коммерческих целей.

Глава Facebook Марк Цукерберг также призвал власти США более тщательно контролировать правила в Сети, так как это место для самовыражения людей и возможности создавать новые продукты, защищая их от угроз. Он оценил принятый в Европейском Союзе закон о защите данных и посоветовал принять подобное решение другим странам.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 21:01


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