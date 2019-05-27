Apple обвиняют в продаже личных данных клиентов iTunes
Компанию Apple обвинили в раскрытии личной информации пользователей iTunes. В федеральный суд города Сан-Франциско обратились трое клиентов из Род-Айленда и Мичигана.
По словам пользователей, любой из Сети может купить личную информацию тысячи клиентов всего за 136 долларов, то есть по 13 центов за каждого. Они заявили, что будут требовать компенсацию в размере 250 долларов за каждого из Род-айленда и по 5 тысяч долларов за пострадавшего человека из Мичигана.
Руководитель Apple Тим Кук несколько раз заявлял о защите прав пользователей и секретности данных от злоумышленников. Также он призывал власти США рассмотреть правила конфиденциальности в Интернете. Так как в Сети существует влияние на политику и частая утечка информации, государство должно строго контролировать эти процессы. Тим Кук сообщил, что пользователи сами себя подвергают опасности. Личные данные могут использоваться для продажи рекламы, но не вспомнил о Facebook и Google, которых обвиняют в утечке информации для коммерческих целей.
Глава Facebook Марк Цукерберг также призвал власти США более тщательно контролировать правила в Сети, так как это место для самовыражения людей и возможности создавать новые продукты, защищая их от угроз. Он оценил принятый в Европейском Союзе закон о защите данных и посоветовал принять подобное решение другим странам.