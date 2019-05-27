Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал ажиотажа среди зрителей
Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал такого ажиотажа среди зрителей, как было в случае с первым. Спецвыпуск на Первом канале просмотрели почти на 300 тысяч человек меньше.
Повторный финал детского “Голоса” смотрели свыше 2,9 млн человек, что составляет 16,4% от общей аудитории Первого канала. Выпуск, показанный в конце апреля, собрал более 3,2 млн просмотров, что равносильно 18,7% аудитории. Общий рейтинг программы остановился на уровне 4,2%, в то время как первый финал имел 4,6%. Это наиболее низкий показатель в истории “Голоса. Дети” с момента его появления в РФ.
Показ повторного финала имел место 24 мая, однако победительницы первого выпуска Микеллы Абрамовой на сцене не оказалось. В то же время ее и остальных финалистов представители Первого канала решили признать обладателями первого места, вручив по миллиону рублей в качестве приза. Также детям помогут записать их первые композиции при участии Universal Music.