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Шоу-бизнес

Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал ажиотажа среди зрителей

Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал такого ажиотажа среди зрителей, как было в случае с первым. Спецвыпуск на Первом канале просмотрели почти на 300 тысяч человек меньше.
Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал ажиотажа среди зрителей

Повторный финал детского “Голоса” смотрели свыше 2,9 млн человек, что составляет 16,4% от общей аудитории Первого канала. Выпуск, показанный в конце апреля, собрал более 3,2 млн просмотров, что равносильно 18,7% аудитории. Общий рейтинг программы остановился на уровне 4,2%, в то время как первый финал имел 4,6%. Это наиболее низкий показатель в истории “Голоса. Дети” с момента его появления в РФ.

Показ повторного финала имел место 24 мая, однако победительницы первого выпуска Микеллы Абрамовой на сцене не оказалось. В то же время ее и остальных финалистов представители Первого канала решили признать обладателями первого места, вручив по миллиону рублей в качестве приза. Также детям помогут записать их первые композиции при участии Universal Music.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 21:14


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