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Шоу-бизнес

"Банда на районе": Анна Хилькевич прогулялась с одетыми в одинаковые наряды дочерями

Отечественная актриса Анна Хилькевич, запомнившаяся многим зрителям ролью Маши Беловой в ситкоме «Универ. Новая общага», на странице в Instagram опубликовала новое семейное фото, назвав себя и дочерей «бандой на районе». Девочек артистка одела в одинаковые наряды, проведя с ними вместе свободное время, которого, как ранее признавалась, постоянно не хватает.
"Банда на районе": Анна Хилькевич прогулялась с одетыми в одинаковые наряды дочерями

Анна Хилькевич с супругом, бизнесменом Артуром Волковым воспитывают двух дочерей – 3-летнюю Арианну и 9-месячную Марию. Артистка в соцсети часто жалуется на нехватку времени после рождения второго ребёнка, тем не менее успевая заниматься и малышками, и карьерой. Младшая дочь, по словам Хилькевич, растёт типичным домашним ребёнком, остро реагируя на попадание в многолюдное место. Актриса пытается перевоспитать её, уделяя больше времени для прогулок и общения с другими детьми.

Недавно Анна Хилькевич в очередной раз вышла прогуляться с дочерями, причём вся семья оделась в похожем стиле, а девочки вообще были наряжены в одинаковые джинсы, кроссовки и безрукавки, создавая образ «банды с района». Фолловеры в комментариях восторженно отзываются о дочерях актрисы, особо отмечая «неповторимый» взгляд Арианны, запечатлённой во время поедания кукурузы.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 21:34


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