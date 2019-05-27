EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука

Эксперты раскрыли серьезную опасность от спутников Илона Маска

Ученые рассказали о возможных опасностях, которые могут нести различные спутники и другое подобное оборудование. Так, сомнительными представляются экспертам более десятка тысяч микростатов компании, принадлежащей Илону Маску.
Эксперты раскрыли серьезную опасность от спутников Илона Маска

Специалисты сферы изучения космоса рассказали о сомнениях, которые вызывают у них некоторые объекты, выведенные в космос коммерческими компаниями. Под пристальный взгляд экспертов попали около 12 тысяч микросатов для раздачи интернета, размещенные на низкой орбите. Устройства, принадлежащие фирмам Илона Маска, могут создавать серьезные радиопомехи для другого оборудования. Так, ученые уверены в возможности искажения данных навигационных спутников и радиотелескопов, расположенных на Земле.

На прошлой неделе компанией SpaceX были запущены 60 спутников Starlink, их фотоснимки и видео были с энтузиазмом восприняты как рядовыми гражданами, так и астрономами. Далее предполагается выведение на орбиту планеты более десятка тысяч подобных объектов, что обеспечит полное покрытие всей территории Земли.

Однако уже сейчас, отмечают ученые, околоземное пространство насчитывает порядка 5 тысяч спутников, причем около трех тысяч из них уже недействующие. Специалисты утверждают, что такое обилие по сути мусора на орбите уже сейчас создает серьезные помехи. Если же увеличить их количество, это станет еще более существенной проблемой для работы наземных радиотелескопов. Такие преграды для радиочастот являются труднопреодолимыми. Новые спутники могут дать человечеству повсеместно доступный интернет, однако повлияет на дальнейшие астрономические исследования.

Руководство SpaceX утверждает, что все вышедшие из эксплуатации спутники будут после окончания срока работы или в случае поломки выводится с орбиты, что обеспечит отсутствие проблем для астрономических приборов.

Читайте также: Экологи заявили об уменьшении массы тела животных

Автор: Еремеев Юрий
Сегодня, 21:49


Читайте также
Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной
Марс и Плутон уже несколько дней числятся "пропавшими"
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного
Ученые рассказали, кого комары кусают больше
Ученые: "Часики тикают" и у мужчин
Добавление комментария
Последние новости
27.05, 21:49 Эксперты раскрыли серьезную опасность от спутников Илона
27.05, 21:34 "Банда на районе": Анна Хилькевич прогулялась с одетыми
27.05, 21:14 Второй финал шоу “Голос. Дети” не вызвал ажиотажа среди
27.05, 21:01 Apple обвиняют в продаже личных данных клиентов iTunes
27.05, 20:42 Ольга Орлова рассказала, в чем предпочитает ходить дома
27.05, 20:32 Медик: Переутомление чревато язвой желудка и астмой
27.05, 20:20 Отец Децла Александр Толмацкий признал свою вину в
27.05, 20:19 Балерина Илзе Лиепа рассказала о комплексе упражнений
27.05, 20:06 Хелену Бонем Картер заметили целующейся с молодым
27.05, 20:00 Мать Любови Полищук расскажет об ее последних днях
27.05, 19:57 Владелец сервиса TikTok намерен создать собственный
27.05, 19:56 Ученые выявили связь между питанием и раком толстой кишки
27.05, 19:51 При въезде в Китай у туристов из России начнут проверять
27.05, 19:45 Возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци
27.05, 19:39 В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
27.05, 19:31 Экологи заявили об уменьшении массы тела животных
27.05, 19:25 Суд оставил задержанных в Керченском проливе украинских
27.05, 19:20 Названы 10 вещей, раздражающих горничных в постояльцах
27.05, 19:16 Илон Маск показал преимущества автомобильного метро
27.05, 19:07 Левон Оганезов: "Цыганка нагадала Иосифу Кобзону смерть