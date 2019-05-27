Эксперты раскрыли серьезную опасность от спутников Илона Маска
Ученые рассказали о возможных опасностях, которые могут нести различные спутники и другое подобное оборудование. Так, сомнительными представляются экспертам более десятка тысяч микростатов компании, принадлежащей Илону Маску.
Специалисты сферы изучения космоса рассказали о сомнениях, которые вызывают у них некоторые объекты, выведенные в космос коммерческими компаниями. Под пристальный взгляд экспертов попали около 12 тысяч микросатов для раздачи интернета, размещенные на низкой орбите. Устройства, принадлежащие фирмам Илона Маска, могут создавать серьезные радиопомехи для другого оборудования. Так, ученые уверены в возможности искажения данных навигационных спутников и радиотелескопов, расположенных на Земле.
На прошлой неделе компанией SpaceX были запущены 60 спутников Starlink, их фотоснимки и видео были с энтузиазмом восприняты как рядовыми гражданами, так и астрономами. Далее предполагается выведение на орбиту планеты более десятка тысяч подобных объектов, что обеспечит полное покрытие всей территории Земли.
Однако уже сейчас, отмечают ученые, околоземное пространство насчитывает порядка 5 тысяч спутников, причем около трех тысяч из них уже недействующие. Специалисты утверждают, что такое обилие по сути мусора на орбите уже сейчас создает серьезные помехи. Если же увеличить их количество, это станет еще более существенной проблемой для работы наземных радиотелескопов. Такие преграды для радиочастот являются труднопреодолимыми. Новые спутники могут дать человечеству повсеместно доступный интернет, однако повлияет на дальнейшие астрономические исследования.
Руководство SpaceX утверждает, что все вышедшие из эксплуатации спутники будут после окончания срока работы или в случае поломки выводится с орбиты, что обеспечит отсутствие проблем для астрономических приборов.