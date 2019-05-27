“Леон по-русски”: Филипп Киркоров заинтриговал поклонников снимком с автоматом Калашникова
Отечественный певец Филипп Киркоров заинтриговал своих поклонников снимком, для которого позирует в непривычном для себя образе с автоматом Калашникова в руках. Соответствующий пост артист опубликовал в Instagram.
В своем профиле Филипп Киркоров поделился снимком, где он позирует стоя на катере. Артист облачен в черную водолазку, аналогичного цвета пиджак и завернутую шапку, а в руках у него автомат АК-47. Что-либо комментировать исполнитель не стал, лишь еще больше заинтриговал многочисленных фолловеров словами “Экшн” и “Скоро”. Также в хэштегах артист указал “лунный гость”.
В комментариях ряд подписчиков предположили, что в таком амплуа Филипп Киркоров предстал для съемок нового клипа, а хэштег может служить указанием на название композиции. Кто-то из фолловеров написал: “Леон по-русски”, указывая на сходство певца с персонажем Жана Рено.