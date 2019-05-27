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Шоу-бизнес

“Леон по-русски”: Филипп Киркоров заинтриговал поклонников снимком с автоматом Калашникова

Отечественный певец Филипп Киркоров заинтриговал своих поклонников снимком, для которого позирует в непривычном для себя образе с автоматом Калашникова в руках. Соответствующий пост артист опубликовал в Instagram.
“Леон по-русски”: Филипп Киркоров заинтриговал поклонников снимком с автоматом Калашникова

В своем профиле Филипп Киркоров поделился снимком, где он позирует стоя на катере. Артист облачен в черную водолазку, аналогичного цвета пиджак и завернутую шапку, а в руках у него автомат АК-47. Что-либо комментировать исполнитель не стал, лишь еще больше заинтриговал многочисленных фолловеров словами “Экшн” и “Скоро”. Также в хэштегах артист указал “лунный гость”.

В комментариях ряд подписчиков предположили, что в таком амплуа Филипп Киркоров предстал для съемок нового клипа, а хэштег может служить указанием на название композиции. Кто-то из фолловеров написал: “Леон по-русски”, указывая на сходство певца с персонажем Жана Рено.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:17


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