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Авто

В Голландии презентуют авто на солнечной энергии от стартапа Lightyear

Нидерландский стартап Lightyear презентует в июне авто на солнечной энергии. В следующем году планируется запуск серийного производства машин.
В Голландии презентуют авто на солнечной энергии от стартапа Lightyear

Автоновинка рассчитана на 5 человек, включая водителя. После полной зарядки она будет способна преодолевать порядка 1 200 миль. Однако заряжать машину от электросети понадобится лишь в крайнем случае, ведь её крыша – это солнечная панель, поглощающая свет и преобразующая его в электричество. Колёса полноприводного авто от Lightyear представляют собой моторы-редукторы.

Сначала будет выпущено 10 экземпляров модели, их станут реализовывать на местном авторынке. К середине следующего года в продаже появится ещё 90 транспортных средств, доступных для приобретения гражданами европейских государств.

Стоимость каждого авто на солнечной энергии от стартапа от Lightyear – 119 000 евро и выше. Новинку презентуют в Катвейке 25 июня этого года. Предзаказы на машины оформили уже почти 100 человек.

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Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 22:06


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