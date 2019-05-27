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Ученые рассказали, как защитить детей от рака кожи

Ученые из Университета Перуджи рассказали, какие меры могут помочь защитить детей от рака кожи. По словам специалистов, нельзя допускать частых солнечных ожогов, что значительно повышает риск онкологического заболевания.
Ученые рассказали, как защитить детей от рака кожи

Эксперты предупреждают, что длительное пребывание на солнце и частые связанные с этим ожоги в возрасте до 15 лет значительно повышают риск развития рака кожи в последующей жизни. Это особенно актуально в летний период. Для уменьшения этой вероятности необходимо использовать специальные средства с фактором защиты достаточно высоким, как минимум 50. Наносить состав следует с избытком, и, по крайней мере за 30 минут до выхода на улицу, не оставляя без внимания ни одного участка кожи. После чего повторять нанесение каждые два часа. Особое внимание нужно обратить на малышей со светлым типом кожи, рыжими и белокурыми волосами. В данном случае важна и одежда, которая должна состоять из натуральных волокон. Особенно хорош в этом отношении хлопок. В этом же списке кепка с козырьком, качественные солнцезащитные очки.

В жаркие дни желательно выходить на улицу с детьми в утреннее и вечернее время, когда активность солнца не столь высока. Полученные ожоги разделяются по характеристикам, в одном случае это может быть покраснение и зуд, которые довольно быстро проходят. Если же речь идет об отсутствии чувствительности и потемнении кожного покрова, то следует немедленно обратиться к врачу. Эти признаки также сопровождаются тошнотой и рвотой.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 18:28


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