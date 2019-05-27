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Авто

Компания BMW показала воссозданный с нуля классический концепт Garmisch

Немецкий автопроизводитель BMW AG презентовал общественности воссозданную практически с нуля оригинальную концепт-версию Garmisch. Демонстрация модели состоялась в рамках шоу Concorso d’Eleganza Villa d’Este для классических и винтажных машин.
Компания BMW показала воссозданный с нуля классический концепт Garmisch

Эксклюзивный автомобиль, названный в честь знаменитого горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен, расположенного на юге Германии, был построен разработчиками ателье Bertone, однако после премьеры на автошоу в Женеве внезапно исчез. Как и оригинальный концепт BMW Garmisch воссозданная версия построена на базе BMW 2002 TIi. Дизайн, выполненный в стилистике конца 60 начала 70 годов, отличается простотой и одновременно с этим радикализмом. Над созданием машины работали специалисты BMW Group Design и подразделения BMW Classic. Разработчики взяли за основу архивные черно-белые снимки, с комплектующими им помог разобраться Марчелло Гандини, вспомнивший какие именно материалы были использованы для отделки интерьера. Новый образец собран мастерами в Турине, где и был когда то построен оригинальный Garmisch.

Автомобиль отличался необычными деталями, в числе которых угловатые фирменные «ноздри», оригинальные жалюзи на задних стойках и необычные соты на стеклах. Помимо этого в салоне был встроен вертикальный блок для управления системой отопления и радио, а в бардачке имелось большое зеркало. Все эти моменты были призваны произвести впечатление. Даже имя автомобилю выбиралось в зависимости от модных тенденций того времени. Тогда в Италии была мода на горные лыжи, а наименование транспортного средства являлось своеобразным символом «альпийской элегантности». Разработка первого концепта была утеряна в 1970 году.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 22:13


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