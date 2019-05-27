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Шоу-бизнес

Дочь Джона Траволты выросла копией звездного отца

Дочь голливудского актера Джона Траволты выросла копией звездного отца. К такому выводу поклонники пришли после публикации в Сети новых фото 19-летней Эллы Блю Траволты.
Дочь Джона Траволты выросла копией звездного отца

Несколько дней назад дочь Джона Траволты обзавелась страницей в Instagram, где успела опубликовать несколько фото и видео. Число фолловеров наследницы голливудской звезды превысило 50 тысяч человек, также фанаты не оставили без внимания внешнее сходство Эллы Блю Траволты с отцом, каким он был в молодости. В частности, темными локонами и цветом глаз девушка пошла в родителя, а не мать-блондинку Келли Престон.

Также подписчики выделили и то, что за последние несколько лет дочь Джона Траволты не только похорошела, но и успела заметно похудеть. Не так давно девушка страдала от избыточного веса и крайне редко появлялась на публике, а теперь все чаще сопровождает отца на различных мероприятиях. Свою жизнь Элла Блю Траволта тоже планирует связать с шоу-бизнесом.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 22:35


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