Дочь Джона Траволты выросла копией звездного отца

Дочь голливудского актера Джона Траволты выросла копией звездного отца. К такому выводу поклонники пришли после публикации в Сети новых фото 19-летней Эллы Блю Траволты.
Несколько дней назад дочь Джона Траволты обзавелась страницей в Instagram, где успела опубликовать несколько фото и видео. Число фолловеров наследницы голливудской звезды превысило 50 тысяч человек, также фанаты не оставили без внимания внешнее сходство Эллы Блю Траволты с отцом, каким он был в молодости. В частности, темными локонами и цветом глаз девушка пошла в родителя, а не мать-блондинку Келли Престон.
Также подписчики выделили и то, что за последние несколько лет дочь Джона Траволты не только похорошела, но и успела заметно похудеть. Не так давно девушка страдала от избыточного веса и крайне редко появлялась на публике, а теперь все чаще сопровождает отца на различных мероприятиях. Свою жизнь Элла Блю Траволта тоже планирует связать с шоу-бизнесом.