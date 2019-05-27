В Мурманской области неизвестные украли мост через реку
В Мурманской области неизвестные злоумышленник украли мост, пролегавший над рекой Умба. Исчезновение части конструкции заметил местный житель, решивший обратиться в полицию.
Сотрудников органов правопорядка региона проинформировали, что примерно в 4 км от населенного пункта Октябрьский ранее находился подвесной мост. Однако часть конструкции бесследно пропала, а в реке местные жители обнаружили часть того, что когда-то соединяло между собой два берега. Отмечается, что мост был неработающим, в прошлом через него пролегала ЖД на Ловозерский ГОК, но сейчас она заброшена, ее разобрали еще несколько лет назад. Неизвестно, когда именно злоумышленники спилили часть конструкции.
Установить собственника моста пока тоже не удалось, а пользователи Сети предположили, что его украли с целью последующей сдачи на металлолом.