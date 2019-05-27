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Шоу-бизнес

Мать Любови Полищук расскажет об ее последних днях

Мать Любови Полищук сообщила о намерении рассказать о последних днях жизни дочери. Большое интервью можно будет увидеть на Первом канале в эфире программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.
Мать Любови Полищук расскажет об ее последних днях

В текущем году Любовь Полищук могла бы отметить 70 лет. По словам ее матери, у нее были сложные отношения с супругом, но его имени она не стала называть. Речь может идти о Валерии Макарове, сведения о скандалах с которым еще при жизни подтверждала сама актриса. Судя по анонсу, в программе будут затронуты последние дни жизни актрисы и ее борьба с последствиями травмы позвоночника.

Программа «Пусть говорят», посвященная Любви Полищук, будет показана на Первом канале сегодня в 19:50. В шоу появятся и другие гости, которые расскажут о своих отношениях с покойной актрисой.

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Автор: Махов Артем
Сегодня, 20:00


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