Мать Любови Полищук расскажет об ее последних днях
Мать Любови Полищук сообщила о намерении рассказать о последних днях жизни дочери. Большое интервью можно будет увидеть на Первом канале в эфире программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.
В текущем году Любовь Полищук могла бы отметить 70 лет. По словам ее матери, у нее были сложные отношения с супругом, но его имени она не стала называть. Речь может идти о Валерии Макарове, сведения о скандалах с которым еще при жизни подтверждала сама актриса. Судя по анонсу, в программе будут затронуты последние дни жизни актрисы и ее борьба с последствиями травмы позвоночника.
Программа «Пусть говорят», посвященная Любви Полищук, будет показана на Первом канале сегодня в 19:50. В шоу появятся и другие гости, которые расскажут о своих отношениях с покойной актрисой.