Названы 10 вещей, раздражающих горничных в постояльцах отелей
Журналисты издания Business Insider провели опрос горничных, работающих в разных отелях, с целью выявления, что больше всего их раздражает в постояльцах заведений. Как выяснилось, это список включает в себя оставленным включенным телевизор, пустой холодильник.
Лидирует в этом списке включенный телевизор, который вводит в заблуждении горничных, не понимающих, съехал постоялец или нет. Для этого им приходится связываться с персоналом за стойкой регистрации, которые очень заняты. В этом же списке окрашивание волос, после чего требуется не менее часа для отбеливания раковины. Многие сотрудницы разочаровываются, если клиенты оставляют холодильник совершенно пустым. Им очень приятно, если в нем остается небольшой презент в виде мороженого.
Хоть это и не считается обязательным условием, но снятое постельное белье очень помогает сотрудницам сэкономить время уборки, тоже самое касается размещения полотенец в одном месте. Сотрудниц озадачивает и аккуратно заправленная кровать, в связи с чем они не понимают, спал на ней человек или нет, есть ли необходимость в смене постельного белья.
Многие люди бросают сор на пол, вместо того, чтобы попросить дополнительный мусорный пакет. Это также работает не в пользу впечатления о клиенте. Сходная ситуация и с использованными вещами по всей комнате. Очень часто инсулиновые иглы люди с диабетом выбрасывают в мусорное ведро, что приводит к травмированию и риску для здоровья. По мнению горничных, не стоит забывать о знаках «Не беспокоить». Неприязненное отношение к обслуживающему персоналу завершает рейтинг раздражающих вещей.