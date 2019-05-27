Названы 10 вещей, раздражающих горничных в постояльцах отелей

Лидирует в этом списке включенный телевизор, который вводит в заблуждении горничных, не понимающих, съехал постоялец или нет. Для этого им приходится связываться с персоналом за стойкой регистрации, которые очень заняты. В этом же списке окрашивание волос, после чего требуется не менее часа для отбеливания раковины. Многие сотрудницы разочаровываются, если клиенты оставляют холодильник совершенно пустым. Им очень приятно, если в нем остается небольшой презент в виде мороженого.Хоть это и не считается обязательным условием, но снятое постельное белье очень помогает сотрудницам сэкономить время уборки, тоже самое касается размещения полотенец в одном месте. Сотрудниц озадачивает и аккуратно заправленная кровать, в связи с чем они не понимают, спал на ней человек или нет, есть ли необходимость в смене постельного белья.Многие люди бросают сор на пол, вместо того, чтобы попросить дополнительный мусорный пакет. Это также работает не в пользу впечатления о клиенте. Сходная ситуация и с использованными вещами по всей комнате. Очень часто инсулиновые иглы люди с диабетом выбрасывают в мусорное ведро, что приводит к травмированию и риску для здоровья. По мнению горничных, не стоит забывать о знаках «Не беспокоить». Неприязненное отношение к обслуживающему персоналу завершает рейтинг раздражающих вещей.

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Автор: Ващенко Ольга

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