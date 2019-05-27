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Наука / Отдых

В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

В Малайзии умер последний представитель суматранских носорогов мужского пола. По данным издания The New Straits Times, причиной смерти животного стала старость, так как последние несколько месяцев он находился под присмотром специалистов в заповеднике.
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

На протяжении месяца носорог находился в амбулатории из-за почечной недостаточности. Носорог по кличке Тэм отказывался от пищи и не проявлял никакой активности. Медики пытались оказать ему помощь, но она не принесли никаких результатов. По словам одного из ветеринаров заповедника, все его коллеги относились к животному с любовью и трепетом.

Носорога поймали в 2010 году в Тавау, когда ему было примерно 20 лет. После этого его переместили в заповедник, где он пробыл остаток жизни. Сейчас в природе осталась только одна самка суматранского носорога, но сведения об ее местонахождении отсутствуют.

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Автор: Махов Артем
Сегодня, 19:39


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